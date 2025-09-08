Eğitim Yılı Siyasetle Açıldı! İlk Zil Çaldı, İlk Konuşmayı AKP’li Başkan Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 eğitim-öğretim yılı bugün Türkiye genelinde başladı. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci sabah saatlerinde yeniden okullarına kavuştu. Malatya’da ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul ve ortaokullarda toplam 150 bin 515 öğrenci ile 12 bin 953 öğretmen yeni döneme ‘merhaba’ dedi.

MALATYA'DA YENİ DÖNEM TÖRENLE BAŞLADI

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü için Malatya'da bir tören düzenlendi. Mehmet Miraç Gülalioğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, AKP Malatya İl Başkanı Avukat Ali Bakan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

AÇILIŞI SİYASİ İSİM YAPTI

Törende konuşma yapan isimler arasında AKP Malatya İl Başkanı Avukat Ali Bakan da yer aldı. Siyasi kimliğiyle törende açılış konuşması yapması dikkat çekti. Konuşmasında deprem sonrası yeniden inşa sürecine değinen Bakan, eğitim altyapısında yaşanan gelişmeleri öğrencilere aktardı.

"6 Şubat depreminin derin izlerini taşıyan vilayetimizde bugün geldiğimiz noktada artık deprem öncesinden sınıf sayısı olarak yüzde 15 daha fazla bir hale gelmiş Malatya ile karşı karşıyayız.

Güçlü bir hükümet var, güçlü bir devletimiz var. Bu kadar kısa bir sürede deprem öncesindeki sınıf sayısını yüzde 15 artırmış bulunuyoruz. Tabii, 2025-2026 yılı inşallah ülkemiz için, milletimiz için, tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

‘ŞEHRİMİZ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR’

Törende söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şehirde yürütülen yeniden yapılanma sürecine vurgu yaptı.

"Şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Hepiniz görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, şehrimizde oluşturduğumuz sinerjiyle şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Gerçekten eskisinden daha güzel bir mahalle inşa edilecek."

MALATYA VALİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Malatya Valisi Seddar Yavuz da törende söz aldı. Yavuz konuşmasında şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın en iyi eğitimi alması ve özellikle yaşayacakları çağa uygun şekilde yetişmeleri için devletimiz her türlü fedakârlığı yapmaya devam ediyor. Mutlu, huzurlu ve vefa içinde yaşamak istiyorsanız, eğer tam bağımsız bir Türkiye sevdanız varsa, bunun yolunun eğitimden geçtiğini artık hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bilim, sanayi ve teknoloji çağında olduğumuz; dijitalleşmenin, sanal gerçekliğin, yapay zekânın merkezde yer aldığı bu yeni dönem hepimizi zorluyor. Eğer bu çağda biz üzerimize düşen görevi yapamazsak, korkarım ki evlatlarımız çok daha büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalır."

Kaynak: ANKA