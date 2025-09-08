Kars’ta İki Evde Yangın Paniği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı. Yangın, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kars’ta İki Evde Yangın Paniği
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkiyle büyüyen yangın başka bir eve sıçradı.

Kars’ta İki Evde Yangın Paniği - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Vatandaşlar da yanan evlerin bacasına çıkaran ekiplere yardım ederek yangını söndürdü. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

