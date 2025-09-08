Adana ve Osmaniye’de Çifte Felaket! Sadece 10 Dakika Yetti... Çatılar Uçtu, Depolar Savruldu, Araçlar Yolda Kaldı

Adana ve Osmaniye’de etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini gösteren sağanak sonrasında bir okulun çatısı uçtu, araçlar yolda kaldı, su depoları ana yola savruldu.

Sıcaklıkların yer yer düşmesinin ardından Adana ve Osmaniye’yi sağanak yağış vurdu. Adana’nın Kozan ilçesinde uzun süren kuraklığın ardından aniden sağanak yağış ve fırtına bastırdı.

Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli hava koşulları, özellikle okulun açıldığı ilk gün öğrenci ve velilere zor anlar yaşattı.

Bazı öğrenciler evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazıları su birikintileri nedeniyle duvarlardan atlayarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Sağanak sonrası yaşanan manzara

PAZARCI ESNAFI ZOR ANLAR YAŞADI

İlçedeki biber pazarında ise esnaf, rüzgârın etkisiyle uçma tehlikesi geçiren çadırlarını korumak için yoğun çaba harcadı. Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Karacaoğlan Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın, tıkanan mazgalları kendi çabasıyla açmaya çalışması ise çevre sakinlerinden takdir topladı.

Fırtına sırasında bazı evlerin balkonlarındaki saksılar devrilirken, su depolarının ana yola savrulduğu ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu gözlemlendi.

OKUL ÇATISI SÖKÜLDÜ

Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli rüzgâr, Kozan’a komşu Kadirli ilçesindeki 7 Mart İlkokulu’nun çatısını da yerinden söktü.

Kaynak: AA-DHA-İHA

