İzmir'de Milyonluk Silahlı Soygun!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinde silahlı soygun meydana geldi. Çanta içindeki 1 milyon 200 bin TL ve dizüstü bilgisayarı çalan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil parçaları satan bir iş yerinde silahlı soygun gerçekleşti. Plakasız bir araçla dükkana gelen ve motosiklet kaskı taktıkları belirlenen 4 şüpheli, çanta içerisindeki 1 milyon 200 bin TL ve iş yerine ait bir dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı.

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen toplam 8 kişi belirlendi. Olay güzergahında yapılan aramalarda 3 tabanca, bir pompalı tüfek, bir miktar para ve 4 motosiklet kaskı ele geçirildi.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Soygun yaptıkları belirlenen Y.A. (33), U.S. (35), F.T. (29) ve M.B. (41) ile bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen E.Y. (26), Ö.G. (33), K.Ö. (23) ve S.E. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., Ö.G., K.Ö. ve S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.A., U.S., F.T. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan soygun anına ait görüntüler iş yerini güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, soyguncuların beyaz bir araçlar iş yerine geldiği kafalarında kask ve ellerinde silah olduğu anlar yer aldı.

