CHP'de Gergin Buluşma: Ensar Aytekin ile Kayyım Gürsel Tekin Bir Arada! 'Elini Masaya Vurma'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kütüphanede bir araya geldi. Gergin geçen görüşmede Aytekin'in masaya vurarak polis müdahalesine tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gelişmelerin ardından binada bulunan kayyım Gürsel Tekin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında yaşanan diyalog, dikkat çekti.

KÜTÜPHANEDE BİR ARAYA GELDİLER

Polis müdahalesiyle CHP İl Başkanlığı'na giriş yapan kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Ensar Aytekin tarafından binadaki kütüphaneye götürüldü. Görüşme sırasında kameralara yansıyan görüntülerde iki isim arasında gergin anlar yaşandığı görüldü.

CHP'de Gergin Buluşma: Ensar Aytekin ile Kayyım Gürsel Tekin Bir Arada! 'Elini Masaya Vurma' - Resim : 1

‘GÜRSEL BAŞKAN 5 BİN POLİSLE BURAYA GELİNİR Mİ?’

Görüşmede, Aytekin’in elini masaya vurarak "Gürsel Başkan 5 bin polisle buraya gelinir mi?" şeklinde tepki gösterdiği anlar dikkat çekti. Gürsel Tekin’in ise Aytekin'e karşılık olarak "Ne 5Elini masaya vurma. Ben tek başıma geldim. Ben buraya 30 bin kişiyle de gelebilirim" dediği duyuldu.

AYTEKİN’DEN MAHKEME KARARINA SERT ELEŞTİRİ

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Ensar Aytekin, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına tepki gösterdi. Mahkeme kararını sert sözlerle eleştiren Aytekin, "İstanbul kongremize ilişkin verilen kararın hukukla zerre alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı: İşte Yeni Adresleri..CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı: İşte Yeni Adresleri..Siyaset
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına GirdiKayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına GirdiSiyaset

