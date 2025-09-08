İzmir'de 2 Polisi Şehit Eden Saldırganın Babasının İfadesi Ortaya Çıktı! Olaydan Önce Meğer…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenleyen 2 polisin ölümüne sebep olan 16 yaşındaki saldırgan E.B.’nin gözaltına alınan babasının ilk ifadesi ortaya çıktı.

'TELEFONDA FAZLA VAKİT GEÇİRİYORDU'

Son dönemlerde oğlunun radikal tavırlar sergilediğini söyleyen baba N.B.'nin ilk ifadesinde oğlunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini söyledi.

Oğlunu defalarca uyardığını söyleyen baba N.B. oğlun kendisini polise şikayet edeceği yönünde de uyardığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NELER OLMUŞTU?

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne bu sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis memuru Ömer Amilağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis memuru Murat Dağlı ise hafif şekilde yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştirenin 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. olduğunu tespit edildi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganın babası N.B. ve annesi A.B. de gözaltına alındı.

'SUÇ KAYDI YOK'

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada 16 yaşındaki saldırganın suç kaydının bulunmadığını söyledi. Elban “Daha önce gözaltına alınmışlığı yok. 10 sene önce babasının almış olduğu pompalı tüfek. Yeni almamış” dedi.

Kaynak: İHA