Kütahya’da Okul Servis Kazası: 5 Özel Eğitim Öğrencisi Yaralandı, Görüntüler Ortaya Çıktı

Kütahya’da iki okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5’i özel eğitim öğrencisi 7 kişi yaralandı; güvenlik kamerası olayı kaydetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi 10’uncu Sokak’ta bugün, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 04:46 +03 itibarıyla korkutan bir kaza meydana geldi. İki okul servis minibüsünün çarpışması sonucu 5’i anaokulu çağındaki özel eğitim gören çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Okul Servis Kazası: 5 Özel Eğitim Öğrencisi Yaralandı, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

Kaza, sabah saatlerinde yaşandı. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. yönetimindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı, içinde özel eğitim öğrencileri bulunan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden S.D.’nin kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Ancak aracın devrilmekten son anda kurtulduğu gözlendi. Kazada, sürücü S.D., servis rehberi M.S. ile araçtaki 6 yaşındaki özel eğitim öğrencileri K.K., E.S.Z., Y.U., M.Y. ve B.K. yaralandı.

Kütahya’da Okul Servis Kazası: 5 Özel Eğitim Öğrencisi Yaralandı, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla ilk olarak yakındaki sağlık ocağına ulaştırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 5’i çocuk 7 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Malatya’da Feci Kaza: Şoför Olay Yerinde Can VerdiMalatya’da Feci Kaza: Şoför Olay Yerinde Can VerdiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kütahya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi
Avrupa Konseyi Konuşması Sonrası Tutuklanmıştı! Enes Hocaoğulları Hakkında Karar Verildi Enes Hocaoğulları Hakkında Karar Verildi
Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti Trabzon'dan Veto Yiyince İmdadına Giresun Yetişti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar