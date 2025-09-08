Kütahya’da Okul Servis Kazası: 5 Özel Eğitim Öğrencisi Yaralandı, Görüntüler Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi 10’uncu Sokak’ta bugün, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 04:46 +03 itibarıyla korkutan bir kaza meydana geldi. İki okul servis minibüsünün çarpışması sonucu 5’i anaokulu çağındaki özel eğitim gören çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde yaşandı. İçinde öğrenci bulunmayan A.A. yönetimindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü ile S.D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı, içinde özel eğitim öğrencileri bulunan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden S.D.’nin kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Ancak aracın devrilmekten son anda kurtulduğu gözlendi. Kazada, sürücü S.D., servis rehberi M.S. ile araçtaki 6 yaşındaki özel eğitim öğrencileri K.K., E.S.Z., Y.U., M.Y. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla ilk olarak yakındaki sağlık ocağına ulaştırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 5’i çocuk 7 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Kaynak: DHA