Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, komisyon çalışmaları, Suriye ve Gazze'deki son durumların ele alınması bekleniyor. Masada hangi konular var? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde yapılan toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, iç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum gibi gündem başlıkları masada olacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

  • Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda istihbarat raporları incelenerek ele alınacak.
  • İç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.
  • Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

