Avrupa Konseyi Konuşması Sonrası Tutuklanmıştı! Enes Hocaoğulları Hakkında Karar Verildi

Avrupa Konseyi’nde konuşmasında tutuklu belediye başkanlarından bahseden ve kitlesel protestolarda gençlerin maruz kaldığı polis şiddetini anlatmasının ardından tutuklanan genç aktivist Enes Hocaoğulları, ilk duruşmada tahliye edildi.

Türkiye’deki gençlik hakları savunucusu ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin genç delegesi Enes Hocaoğulları, yurtdışındaki konuşmasının ardından tutuklanmıştı. Hocaoğulları, Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bu gelişme, Türkiye’deki aktivistlere yönelik baskılarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Hocaoğulları, geçtiğimiz ay Avrupa Konseyi platformunda Türkiye’deki polis şiddeti ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını ele alan bir konuşma yapmıştı. Bu konuşma, pro-government medya tarafından çarpıtılarak “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarına dayanak gösterildi. 19 Mart operasyonları sonrası protestocuların işkenceyle gözaltına alındığını duyurduğu için hedef haline gelen aktivist, geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Olay, uluslararası kamuoyunda da tepki çekmiş, Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi ve çeşitli insan hakları örgütleri serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.İlk duruşmada hakim karşısına çıkan Hocaoğulları’nın tahliye kararı, avukatları ve destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Avrupa Konseyi’nin gençlik delegesi olarak seçilen Hocaoğulları’nın bu süreçte yaşadığı hukuki taciz, Türkiye’nin demokratik geri gidişine dair eleştirileri güçlendirmişti. Avrupa Gençlik Forumu ve Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi, daha önce Hocaoğulları’nın koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kaynak: ANKA

