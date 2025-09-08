ASSAN Şirketine ‘Casusluk’ Soruşturmasında 2 Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ASSAN Group şirketine yönelik yürütülen ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında 2 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ASSAN Group şirketine yönelik başlatılan ‘askeri casusluk’ soruşturmasında daha önce soruşturma çerçevesinde aralarında eski MKE çalışanı bir şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay ve yine ASSAN Group çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SEVK EDİLDİLER

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, eski çalışan olan 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

