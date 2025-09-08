Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş'tan Acı Haber! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) eski başkanlarından Cahit Karakaş, dün gece saatlerinde yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 97 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, duygu dolu bir taziye mesajıyla bu kaybı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 13. Başkanı Sayın Cahit Karakaş’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadeleriyle başsağlığı diledi.

CAHİT KARAKAŞ KİMDİR?

Cahit Karakaş, 1928 yılında Bartın’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamlayan Karakaş, mesleki kariyerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı’nda etüt proje ve kontrol mühendisi olarak başladı. Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Fen Heyeti Müdürü olarak görev yaparken siyasete atılmaya karar verdi ve görevinden ayrıldı.

Siyasi kariyeri, 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğunlaştı. 13. ve 14. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Adalet Partisi’nden, 15. ve 16. Dönemlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden Zonguldak Milletvekili seçildi. Karakaş, 33. Hükümet’te 26 Mart 1971-10 Kasım 1971 tarihleri arasında Bayındırlık Bakanlığı, 10 Kasım 1971-11 Aralık 1971 tarihleri arasında ise Ulaştırma Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Siyasi kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri, 17 Kasım 1977’de TBMM Başkanlığı’na seçilmesi oldu. Bu görevini 12 Eylül 1980 darbesine kadar başarıyla sürdürdü. 1983 genel seçimlerinde 17. Dönem Zonguldak Milletvekili olarak parlamentoya geri dönen Karakaş, milletvekilliği süresince uluslararası parlamento kuruluşlarında da aktif rol aldı.

Kaynak: Haber Merkezi