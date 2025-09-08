Kırıkkale’de Çöp Kamyonu Kazası: 2 İşçi Yaralandı, Biri Durumu Ağır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale’de bugün, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Belediyeye ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu 2 temizlik görevlisi yaralandı. Olay, Akşemsettin Mahallesi 1798’inci Sokak’ta meydana geldi ve bölgeye hızla müdahale edildi.

Kazaya, D.A. yönetimindeki 71 ACK 358 plakalı çöp kamyonunun geri manevra sırasında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla neden oldu. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlileri Metehan C. ve Remzi A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, bölgedeki hastanelere nakledildi.

Remzi A., Yüksek İhtisas Hastanesi’ne; durumu daha ağır olan Metehan C. ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Metehan C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine, ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edilerek ileri tedavi altına alındı.Kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü D.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA