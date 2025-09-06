Eşiyle Yakaladığı Jandarmayı Öldüren Başkomiser Serbest

Elazığ’da evine döndüğünde içeride eşiyle yakaladığı Orhan Ö.’yü tabancayla vurarak öldüren Başkomiser Metin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma Orhan Ö.’yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

