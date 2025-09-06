Düzce’de Feci Zincirleme Kaza

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Anadolu Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yürekleri dağladı. Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Otoyolda uzun kuyruklar oluştu.

Düzce'de Feci Zincirleme Kaza
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, Anadolu Otoyolu Yongalık köyü mevkiinde 6 Eylül 2025 günü saat 11:00 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük üzüntü yarattı. Ankara istikametine seyir halinde olan H.İ.T. yönetimindeki 34 VA 6706 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Z.Ö.’nün kullandığı 34 NMU 545 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 HC 3884 plakalı bir başka otomobil de kazaya karıştı. Kazada, 34 VA 6706 plakalı otomobilde bulunan Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan diğer Özbekistan vatandaşları M.M. ve G.A.M. ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri ve otoyol jandarması sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gaulshan Mamedova’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

