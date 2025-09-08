Suç Makinesi Hırsızlar Tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Zanlıların sabıka kayıtları ise görenleri şaşkına çevirdi.

1 Ağustos’ta gerçekleşen soygunun ardından harekete geçen polis ekipleri, hırsızlığı E.G. ve N.U. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan incelemede E.G’nin 114, N.U’nun ise 30 farklı suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

E.G, polis takibi sonucu 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli N.U. ise 7 Eylül’de İstanbul Pendik’te yakalanarak Kocaeli’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

