Sokak Kedisi YouTube Kanalının Sahibi Ebru Oruç Serbest Bırakıldı: İşte Gözaltına Alınma Nedeni...

Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, bugün polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Oruç, birkaç saat sonra yaptığı paylaşımla ise serbest bırakıldığını duyurdu. Ünlü YouTube yayıncısı, gözaltına alınma nedenini de açıkladı.

Geçtiğimiz ay Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in "sokak röportajı" adı altında yapılan yayınların dezenformasyona neden olduğuna ilişkin çıkışı sonrası 4 Eylül’de "Sarı Mikrofon" YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklanmıştı.

Bugün de "Sokak Kedisi" adlı popüler YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı. Oruç, paylaşımında "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet’e götürülüyorum" ifadelerine yer verdi.

Sokak Kedisi YouTube Kanalının Sahibi Ebru Oruç Serbest Bırakıldı: İşte Gözaltına Alınma Nedeni... - Resim : 1

'BU YÜZDEN GÖZALTINA ALINDIM'

Bu paylaşımından birkaç saat sonra yine sosyal medya hesabı üzerinden serbest bırakıldığını duyuran Ebru Oruç, "Bu tweete istinaden ifadem alınıp serbest bırakıldım" diyerek, dün yaptığı bir paylaşımı alıntıladı.

YouTube yayıncısının alıntıladığı paylaşımda "Tüm çabaları yarın o koltukta poz verdirip sinir uçlarına dokunmak" ifadeleri yer alıyordu.

