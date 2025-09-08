Sokak Kedisi YouTube Kanalının Sahibi Ebru Oruç Serbest Bırakıldı: İşte Gözaltına Alınma Nedeni...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz ay Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in "sokak röportajı" adı altında yapılan yayınların dezenformasyona neden olduğuna ilişkin çıkışı sonrası 4 Eylül’de "Sarı Mikrofon" YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklanmıştı.

Bugün de "Sokak Kedisi" adlı popüler YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı. Oruç, paylaşımında "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet’e götürülüyorum" ifadelerine yer verdi.

'BU YÜZDEN GÖZALTINA ALINDIM'

Bu paylaşımından birkaç saat sonra yine sosyal medya hesabı üzerinden serbest bırakıldığını duyuran Ebru Oruç, "Bu tweete istinaden ifadem alınıp serbest bırakıldım" diyerek, dün yaptığı bir paylaşımı alıntıladı.

YouTube yayıncısının alıntıladığı paylaşımda "Tüm çabaları yarın o koltukta poz verdirip sinir uçlarına dokunmak" ifadeleri yer alıyordu.

Bu tweete istinaden ifadem alınıp serbest bırakıldım. https://t.co/rNmcfQxejk — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2025

