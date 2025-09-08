Obeziteye Halaylı Dikkat Çekiş

Sivas’ta 3-9 Eylül Sağlık Haftası nedeniyle dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Bir grup obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş yapıp halay çekti.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3-9 Eylül Sağlık Haftası Etkinleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Suşehri Toplum Sağlığı Merkezi, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. "Rahat Bir Nefes İçin Harekete Geç, Pedal Çevir" sloganıyla yapılan yürüyüşe ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanında davul zurna eşliğinde halay çekildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Suşehri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tuğba Topbaş, "Bu gün 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasında obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için yürürdük. Temamız; hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Obezite, çağımızda görülen sık bir sağlık problemi. Sağlık Bakanlığı olarak obeziteye savaş açmış bulunmaktayız" dedi.

