Hep Aynı Hikaye! Eşini 57 Bıçak Darbesiyle Öldürdü, 'Hatırlamıyorum' Dedi

Ankara'da boşanma aşamasındaki 20 yıllık eşi Selma Kara’yı (38) evinde 57 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Kara (42) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Kara, iddianamedeki ifadesinde olay anına ilişkin, "Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa ‘git evine’ dedim" dedi.

Etimesgut’ta 18 Şubat’ta meydana gelen olayda, boşanma davası tamamlanmasına rağmen karar henüz kesinleşmeyen çift arasında tartışma çıktı. İsmail Kara, eşi Selma Kara’yı 57 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı gözaltına alınıp tutuklanırken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Kara hakkında “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

KUMAR YÜZÜNDEN EVİ TERK ETTİ

İddianamede, Kara’nın son iki yıldır kumar oynayıp yüklü miktarda para kaybetmesi nedeniyle aile yaşantısının bozulduğu aktarıldı. Selma Kara’nın bu süreçte defalarca evi terk ederek annesinin yanına gittiği, sonrasında ise barışarak geri döndüğü belirtildi. Olaydan yaklaşık bir ay önce İsmail Kara’nın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne sürdüğü, bu nedenle aralarının bozulduğu ve çiftin 11 Şubat’ta anlaşmalı şekilde boşandıkları kaydedildi. Ancak boşanma kararının henüz kesinleşmediği, Selma Kara’nın 15 Şubat’ta yeni evine taşındığı ve üç gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

'GÖZÜM DÖNDÜ' SAVUNMASI

İsmail Kara’nın ifadesinde, tartışma sırasında eşini ittiğini ve elindeki bıçakla gözünün dönmesi sonucu saldırdığını söylediği yer aldı. Kara, “Selma’ya ‘kiminle konuşuyorsun’ diye sordum. O da bana ‘bana hesap mı soruyorsun’ dedi. Ben de ‘sana ne hesap soracağım, teyzen mi halan mı kim?’ dedim. Bunun üzerine Selma beni itti. İtmesi üzerine elimde bulunan ambalajını açtığım bıçağı gözümün dönmesiyle Selma’nın karnına sapladım. Sonrasını hatırlamıyorum; ancak birkaç defa daha bıçağı çeşitli yerlerine sapladım. Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa ‘git evine’ dedim. O şekilde Selma’yı koridorda bırakarak elimde bulunan bıçağı da ikametten çıktıktan sonra hemen orada bulunan konteynerin içine attım. Kendi evime geçip elimi yüzümü yıkadım ve elbiselerimi değiştirdim. Sonra polis geldi aldı. Ben evine ona yardıma gitmiştim. Olan bu olaylardan dolayı çok pişmanım" dedi.

Çiftin çocuğu A.K. de babasının kumar ve uyuşturucu alışkanlığı yüzünden aile yapılarının bozulduğunu, annesini öldürdüğü için babasından davacı olduğunu belirtti.

'İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILSIN'

Selma Kara’nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal ise cinayetin planlı işlendiğini savunarak, sanığın kıskançlık bahanesiyle ifadeleri çarpıttığını söyledi. Baykal, “Bunlar bahane. Biz bunun planlı bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Olan yine bir kadının hayatına ve geride kalan iki çocuğa oldu. Hiçbir indirim olmaksızın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA