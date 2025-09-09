Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı

Şırnak’ta öksürük ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran Aram Devran Ötün’ün 3 yıl önce olduğu ameliyatta vücudunda kateter unutulduğu ortaya çıktı. Skandalın ardından ameliyata alınan Öğüt, 5,5 saat sonra sağlığına yeniden kavuştu.

Şırnak’ta yaşayan Aram Devran Ötün, salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı - Resim : 1

18 SANTİMETRELİK KATETER

Çekilen röntgende Ötün’ün vücudunda 18 santimetrelik kateter olduğu görüntülendi. Ötün’ün 3 yıl önce Stevens- Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü sırada damar yoluna takıldığı ve çıkarılmadığı ortaya çıktı.

Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı - Resim : 2

KALP VE CİĞERLERE ZARAR VERMİŞ

Ötün 5,5 saat süren riskli bir ameliyata alınarak 18 santimetre uzunluğundaki kateter çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemelerde kateterin kalp kapakçığına ve ciğerlerine zarar verdiği öğrenildi.

Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı - Resim : 3

“AİLECE YIKILDIK”

Çocuğun kasıklarından anjiyo yolu ile katateri çıkardıklarını söyleyen anne Semra Ötün, “Çocuk sürekli yoruluyordu. ‘Anne çok yoruldum, karnım ağrıyor’ diyordu. Bu telin 3 yıl boyunca çocuğumda kaldığını öğrendim. Ailece yıkıldık” diye konuştu.

Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı - Resim : 4

Çocuğunun şu anda kalp kapakçığında sorun olduğunu belirten anne, “Çok acılı günler geçirdik. Çok zor günler geçirdik. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. Doktorlar söylediğinde inanamadım” dedi.

Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı - Resim : 5

Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, ise yaşananların aileye hem maddi hem de manevi anlamda zarar verdiğini belirterek dava açtıklarını söyledi.

Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı - Resim : 6

Kaynak: DHA

