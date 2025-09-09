Şırnak’ta Skandal Doktor Hatası! 3 Yıl Boyunca Vücudunda Kalmış… Küçük Çocuğun Hem Kalbi Hem Ciğeri Hasarlı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şırnak’ta yaşayan Aram Devran Ötün, salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

18 SANTİMETRELİK KATETER

Çekilen röntgende Ötün’ün vücudunda 18 santimetrelik kateter olduğu görüntülendi. Ötün’ün 3 yıl önce Stevens- Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü sırada damar yoluna takıldığı ve çıkarılmadığı ortaya çıktı.

KALP VE CİĞERLERE ZARAR VERMİŞ

Ötün 5,5 saat süren riskli bir ameliyata alınarak 18 santimetre uzunluğundaki kateter çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemelerde kateterin kalp kapakçığına ve ciğerlerine zarar verdiği öğrenildi.

“AİLECE YIKILDIK”

Çocuğun kasıklarından anjiyo yolu ile katateri çıkardıklarını söyleyen anne Semra Ötün, “Çocuk sürekli yoruluyordu. ‘Anne çok yoruldum, karnım ağrıyor’ diyordu. Bu telin 3 yıl boyunca çocuğumda kaldığını öğrendim. Ailece yıkıldık” diye konuştu.

Çocuğunun şu anda kalp kapakçığında sorun olduğunu belirten anne, “Çok acılı günler geçirdik. Çok zor günler geçirdik. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. Doktorlar söylediğinde inanamadım” dedi.

Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, ise yaşananların aileye hem maddi hem de manevi anlamda zarar verdiğini belirterek dava açtıklarını söyledi.

Kaynak: DHA