Şüpheli Kadın Ölümlerine Bir İsim Daha... Üniversiteli Helin'in Cansız Bedeni Bulundu
Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin, İstanbul'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
'Önlenemeyen' şüpheli kadın ölümlerine bir isim daha eklendi... Üniversite öğrencisi Helin Uçar (24), İstanbul Beşiktaş'ta yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Helin'in cansız bedenini, Helin'den haber alamayınca Samsun'dan İstanbul'a gelen ve eve çilingirle giren yakınları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Helin'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Uçar’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.
Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, Temmuz 2025'te erkekler tarafından 31 kadın öldürüldü, 30 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
