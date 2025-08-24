Şüpheli Kadın Ölümlerine Bir İsim Daha... Üniversiteli Helin'in Cansız Bedeni Bulundu

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin, İstanbul'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Önlenemeyen' şüpheli kadın ölümlerine bir isim daha eklendi... Üniversite öğrencisi Helin Uçar (24), İstanbul Beşiktaş'ta yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Helin'in cansız bedenini, Helin'den haber alamayınca Samsun'dan İstanbul'a gelen ve eve çilingirle giren yakınları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Helin'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uçar’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, Temmuz 2025'te erkekler tarafından 31 kadın öldürüldü, 30 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın Cinayeti Meclis'e Uzandı! TBMM Personeli Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından KatledildiKadın Cinayeti Meclis'e Uzandı! TBMM Personeli Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından KatledildiGüncel

Muğla'da Kadın Cinayeti... Sokak Ortasında Katledildi!Muğla'da Kadın Cinayeti... Sokak Ortasında Katledildi!Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri İstanbul
Son Güncelleme:
Maden Girişimine Genişleme Talebine Yeniden Ret... Kalker Ocağı İptal Edildi Maden Girişiminin Genişleme Talebine Yeniden Ret
Denizde 68 Metre Derinlikte Bulundu: Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Nasıl Çıkarılacak? Özel Ekip Devrede! 68 Metre Derinlikte Bulundu: Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Nasıl Çıkarılacak? Özel Ekip Devrede!
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı: Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem
Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor