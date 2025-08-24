Denizde 68 Metre Derinlikte Bulundu: Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Nasıl Çıkarılacak? Özel Ekip Devrede!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10’da, Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendi sahibi olduğu "Graywolf" isimli teknesiyle denize açıldı. Ancak aynı gün içerisinde kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi.

DENİZDE PARÇALANMIŞ TEKNE KALINTILARI BULUNDU

Yukay’ın kaybolmasının ertesi günü, 5 Ağustos saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Turanköy açıklarında seyreden bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçaları gördüğünü ihbar etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Dalgıç timleri tarafından yapılan incelemede, motor seri numarası parçalanmış tekneyle eşleşti. Su altı görüntülerinde teknenin ciddi hasar aldığı tespit edildi.

KAZA YERİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Altınova’da yat üretim tesisi bulunan ve mühendislik yapan Halit Yukay’ın Bozcaada’ya gitmek üzere limandan ayrıldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kazaya neden olan etkenlerin belirlenebilmesi için parçalanmış "Graywolf" teknesi vinçle karaya çıkarıldı ve bilirkişi incelemesi başlatıldı.

KARAYA VURAN PARÇALAR İNCELENİYOR

Olayın üzerinden altı gün geçtikten sonra, Paşalimanı Adası’nın kuzey kıyılarında kayalıklara vurmuş halde bulunan tekne parçaları, ‘Graywolf’a ait olabileceği düşünülerek uzmanlar tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

DENİZ TABANI ROV İLE TARANDI

7. gününde, İzmir Emniyeti’nden getirilen insansız su altı robotu (ROV) ve sonar cihazıyla Erdek Kestanelik Limanı açıklarında deniz tabanı tarandı. Bu aramalar, bölgedeki tüm şüpheli noktaları detaylıca kontrol etmeyi amaçladı.

TEKNE KOLTUĞU KARABİGA SAHİLİNE VURDU

10 Ağustos’ta Çanakkale Karabiga kıyısında, 'Graywolf' teknesine ait olduğu tespit edilen koltuk bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları ağırlıklı olarak Çanakkale bölgesine kaydırıldı. Aynı zamanda Balıkesir Erdek’teki kıyı şeritlerinde de tarama sürdürüldü.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Kazaya neden olduğu iddia edilen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

GEMİ ÜZERİNDEKİ SÜRTME İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında, "Arel 7" gemisinin radar kayıtları ve rotası incelendi. Geminin baş kısmında sürtme izleri bulundu. Olaydan bir gün önce çekilen fotoğrafta bu izler görünmezken, kazadan sonra İzmit’te çekilen görüntülerde belirgin hasar tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI SORUŞTURMAYA EKLENDİ

Geminin İzmit limanına yanaştığı anlara ait güvenlik kameraları da dosyaya girdi. Görüntülerde kaptan ve mürettebatın sabaha karşı baş kısma yönelip gemiyi kontrol ettikleri görülüyor. Bu davranış, kaza sonrası bir durumu fark ettikleri yönünde değerlendirildi.

‘BİR SARSINTI HİSSETTİM’ DEMİŞTİ

Kaptan C.T. ifadesinde, "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" dedi.

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Kaza sonrası her iki araçtan alınan boya numuneleri Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yapılan analizlerde, "Arel 7" gemisindeki sürtme izleriyle "Graywolf" teknesindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirlendi.

KIVANÇ TATLITUĞ TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Olayda tanık olarak ifade veren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kaza öncesi Halit Yukay ile telefonla konuştuğunu, görüşme sırasında hattın aniden kesildiğini ve sonrasında kendisine ulaşamadığını söyledi. Tatlıtuğ’un beyanı soruşturma dosyasına eklendi.

68 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 19. gününde, Erdek açıklarında 68 metre derinlikte Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Deniz tabanında ayrıca tekneye ait motor parçaları ve bot kalıntıları da tespit edildi. Kurtarma operasyonu, beden bütünlüğünün korunması amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

AYNI EKİPLER ‘BATUHAN A’ MÜRETTEBATINI BULMUŞTU

Bu operasyonda görev yapan ekipler, daha önce 15 Şubat 2024’te batan “Batuhan A” isimli kargo gemisinin mürettebatının cenazelerini de denizin 51 metre derinliğinden özel sistemle çıkarmıştı.

Kaynak: DHA