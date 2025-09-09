ChatGPT'ye İnanıp Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu! Tüm Dünya Onu Konuşuyor...

Şiddetli boğaz ağrılarını doktora sormak yerine ChatGPT'ye soran ve "Sorun yok" yanıtını alan adam, hastaneye gitmedi. Ancak ağrıları geçmeyince doktora giden adam, çok az bir ömrünün kaldığını öğrendi.

ChatGPT'ye İnanıp Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu! Tüm Dünya Onu Konuşuyor...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknolojinin yeni dönemiyle hayatımıza giren ve yakında da yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olmaya hazırlanan yapay zeka, sanılanın aksine her zaman en güvenilir kaynak değil... Kullanıcıların çok sık kullandığı ve büyük güven duyduğu ChatGPT uygulaması, zaman zaman kişiler için çok ağır sonuçları olabilecek yönlendirmeler yapabiliyor.

Son olarak İrlanda’nın Kerry bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Warren Tierney, boğaz ağrılarını yapay zekaya sorarak korkunç bir hata yaptı. Tierney, aylarca süren şiddetli boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü nedeniyle ChatGPT’ye danıştı. Chatbot ise bunun ciddi bir sorun olmadığını, hatta kanser ihtimalinin “çok düşük” olduğunu iddia etti.

ChatGPT'ye İnanıp Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu! Tüm Dünya Onu Konuşuyor... - Resim : 1

YAŞAMA OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Bunun üzerine doktora gitmeyen ancak ağrılar dayanılmaz hale gelince sonunda hastaneye başvuran Tierney, ileri bir evreye gelen yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi. Uzmanlara göre bu tür geç teşhislerde hayatta kalma oranı da çok düşük...

Warren Tierney, yaptığı hata hakkında “ChatGPT’ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediği şeyi söylüyor ama her zaman doğruyu değil” şeklinde konuştu.

OpenAI ise yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

ChatGPT’de Asla Paylaşmamanız Gereken 7 Kritik BilgiChatGPT’de Asla Paylaşmamanız Gereken 7 Kritik BilgiEkonomi
Yapay Zekanın Bıçak Gibi Kesip Atacağı Meslekler Belli Oldu: O Mesleklere ise Hiç Dokunmayacak...Yapay Zekanın Bıçak Gibi Kesip Atacağı Meslekler Belli Oldu: O Mesleklere ise Hiç Dokunmayacak...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yapay zeka ChatGPT Kanser
9 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
İzmir Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlanıyor İzmir Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Piyasaları Altüst Eden Karar! Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
Tanıklar Gördü, Kamera Kaydetti: Orman Yangınında Kundaklama İddiası, Her Yerde Aranıyorlar Tanıklar Gördü, Kamera Kaydetti! Ormanı Böyle Yaktılar
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi