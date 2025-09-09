ChatGPT'ye İnanıp Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu! Tüm Dünya Onu Konuşuyor...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknolojinin yeni dönemiyle hayatımıza giren ve yakında da yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olmaya hazırlanan yapay zeka, sanılanın aksine her zaman en güvenilir kaynak değil... Kullanıcıların çok sık kullandığı ve büyük güven duyduğu ChatGPT uygulaması, zaman zaman kişiler için çok ağır sonuçları olabilecek yönlendirmeler yapabiliyor.

Son olarak İrlanda’nın Kerry bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Warren Tierney, boğaz ağrılarını yapay zekaya sorarak korkunç bir hata yaptı. Tierney, aylarca süren şiddetli boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü nedeniyle ChatGPT’ye danıştı. Chatbot ise bunun ciddi bir sorun olmadığını, hatta kanser ihtimalinin “çok düşük” olduğunu iddia etti.

YAŞAMA OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Bunun üzerine doktora gitmeyen ancak ağrılar dayanılmaz hale gelince sonunda hastaneye başvuran Tierney, ileri bir evreye gelen yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi. Uzmanlara göre bu tür geç teşhislerde hayatta kalma oranı da çok düşük...

Warren Tierney, yaptığı hata hakkında “ChatGPT’ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediği şeyi söylüyor ama her zaman doğruyu değil” şeklinde konuştu.

OpenAI ise yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

