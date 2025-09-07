Yapay Zekanın Bıçak Gibi Kesip Atacağı Meslekler Belli Oldu: O Mesleklere ise Hiç Dokunmayacak...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024’ün ilk dokuz ayında Bing Copilot üzerinden gerçekleştirilen 200 binden fazla anonim sohbeti inceleyen uzmanlar, mesleklerin otomasyona açıklık seviyesini ölçen bir puan sistemi geliştirdi. Bu puan, bir işin yapay zekaya ne kadar uygun olduğunu gösteriyor.

EN YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ MESLEKLER LİSTESİ

Analiz sonuçlarına göre, yapay zekanın etkisine en açık meslekler; bilgi toplama, özetleme ve metin üretimi gibi görevleri yoğun olarak içeren alanlar oldu. Bu mesleklerde yapay zekanın üretkenliği ve doğruluğu, insan emeğinin yerini alma potansiyelini artırıyor.

En savunmasız meslekler arasında şunlar öne çıkıyor:

Çevirmenler

Gazeteciler

Siyaset bilimciler

Web geliştiricileri

Uzmanlar, bu mesleklerde çalışanların yapay zekaya uyum sağlayacak yeni beceriler geliştirmesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

HANGİ MESLEKLER GÜVENDE?

Microsoft araştırmasına göre, yaratıcı düşünce, sosyal etkileşim ve karmaşık problem çözme gerektiren meslekler ise yapay zekaya karşı daha dayanıklı. İnsan zekasının ve empatisinin kritik olduğu bu alanlarda otomasyonun sınırlı kalacağı öngörülüyor.

