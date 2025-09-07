Araba Alacakları Yakından İlgilendiriyor: Elektrikli Otomobil Piyasasında Rüzgar Yön Değiştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında toplam otomobil satışları 654 bin 413 adede yükselirken, hafif ticari araçlarda satışlar 162 bin 932 ile yüzde 4,1 arttı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER ADINI YAZDIRDI

Aynı dönemde benzinli otomobiller 304 bin 618, hibrit araçlar 172 bin 366, dizel otomobiller 52 bin 253, otogazlı araçlar ise 4 bin 319 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece tam elektrikli otomobillerin satış adedi 119 bin 640, "uzatılmış menzil" özelliğine sahip hibrit elektrikli araçlarla birlikte bu sayı 120 bin 857’ye ulaştı.

Benzinli otomobil satışları yüzde 21,5 düşerken, dizelde yüzde 21,7, otogazlı araçlarda ise yüzde 0,5 oranında azalma yaşandı. Buna karşın hibrit satışları yüzde 80,9, tam elektrikli satışlar ise yüzde 154,4 artış gösterdi. Uzmanlar, dizel satışlarındaki düşüşün en önemli nedeninin global üreticilerin dizel üretimini kademeli olarak sonlandırması olduğunu belirtiyor.

PAZARDA PAYLARI REKORA YÜKSELİYOR

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 64,1 olan benzinli otomobillerin toplam pazar payı bu yıl yüzde 46,5’e geriledi. Dizel araçların payı yüzde 11’den yüzde 8’e düşerken, otogazlı araçlar yüzde 0,7 ile aynı seviyede kaldı.

Tam elektrikli araçların payı yüzde 7,8’den yüzde 18,3’e, hibrit araçların payı ise yüzde 15,7’den yüzde 26,3’e yükseldi. Böylece yılın 8 ayında satılan otomobillerin yüzde 44,4’ünü elektrikli motor barındıran modeller oluşturdu. Bu segmentte toplam satış 293 bin 223 adede ulaştı.

SATIŞLAR AĞUSTOSTA BÜYÜK İVME KAZANDI

Sadece Ağustos ayında 17 bin 480 tam elektrikli otomobil satıldı ve bu araçlar aylık satışların yüzde 21,3’ünü oluşturdu. Hibrit otomobillerin Ağustos satışları ise 19 bin 2 olarak gerçekleşti ve pazar payı yüzde 23,1 oldu. Plug-in hibrit araçlar yıl genelinde 31 bin 975 satışla yüzde 4,9 pay elde etti ve geçen yıla göre artış oranı dikkat çekici şekilde yüzde 1266,5 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER HANGİLERİ OLDU?

Tesla Model Y – 4.706 adet

TOGG T10X – 2.720 adet

Citroen C3 – 1.050 adet

Opel Frontera – 918 adet

KIA EV3 – 617 adet

KG Mobility Torres – 480 adet

MINI Countryman – 462 adet

BYD Seal U – 457 adet

Hyundai Ioniq 6 – 331 adet

Kaynak: Haber Merkezi