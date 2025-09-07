Dünyaca Ünlü Ambalaj Devi İflas Bayrağını Çekti: Faturaları Bile Ödeyemedi, Kapılara Kilit Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya kaynaklı Artı49 haber sitesinin aktardığı bilgiye göre, Treofan iflas başvurusunu kendi yönetimi aracılığıyla yaptı. Yeniden yapılandırma sürecini danışmanlık firması Flöther & Wissing üstlenecek.

Ancak faturaların ödenmemesi, enerji kesintisi tehdidini beraberinde getirdi ve fabrikadaki makinelerle sunucular kapatıldı. Üretim fiilen dururken, çalışanların Ağustos maaşları da ödenmedi ve tüm personel geçici olarak işten uzaklaştırıldı.

KRİZİN TEMELİ 2018'DE ATILDI

Polipropilen film üreten Treofan, 2018 yılında Hintli Jindal Films tarafından satın alınmıştı. Bu tarihten sonra şirketin istikrarsızlığı arttı. Neunkirchen’deki tesiste son 7 yılda 4 farklı CEO görev yaptı. Üretimin stratejik olarak diğer tesislere kaydırılması, yerel fabrikanın gücünü önemli ölçüde zayıflattı.

Kaynak: Artı49