Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı: Çocuk İstismarcısından Katile, 9 Uluslararası Firari Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 9 şüphelinin yakalanıp Türkiye’ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından K.I, O.E, F.A, Y.E, Ö.G, Y.K.Ç, N.Ç, A.A ve L.C.B.'nin yakalandığını açıkladı.

9 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yerlikaya, zanlıların Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsviçre ve Hırvatistan’dan iadelerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamaya göre; “çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan K.I ile “kasten öldürme” suçundan aranan F.A Gürcistan’da, “silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan O.E ise yine Gürcistan’da yakalandı.

Farklı ülkelerde yakalanan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

Almanya’da yakalanan şüpheliler arasında Y.E. yer alırken, hakkında “kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçları bulunan Y.E. ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan Ö.G.’nin Almanya’da yakalandığı bildirildi. Yine “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan N.Ç. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, A.A. ise İsviçre’de ele geçirildi. Hırvatistan’da yakalanan L.C.B.’nin dosyasında “uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak” suçları bulunduğu aktarıldı.

Yerlikaya, operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği içinde yürütüldüğünü vurguladı ve Adalet Bakanlığı ile görevli birimlere teşekkür etti. Bakan, paylaşımında EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerini tebrik ederek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA