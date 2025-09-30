İTÜ Kampüsünde Şüpheli Ölüm! 23 Yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk 4. Kattan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsü içinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde şüpheli bir kadın ölümü meydana geldi. İddiaya göre, İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), 4. kattan yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Tuluk’un cenazesi, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sıla Ahsen Tuluk

Sıla Ahsen Tuluk’un cenazesi de öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Tuluk’un cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan babası teslim aldı. Aile yakını Bilal Çaylı, “Bizim de gece haberimiz oldu. Dün akşam saat 20.20 gibi Antalya'dan dedesi aradı” dedi. Cenaze töreninin, yarın Antalya Kepez Büyük Camii’nde gerçekleştirileceği öğrenildi. Tuluk’un dedesi Durali Üzüm de sosyal medyada torunu için taziye mesajı paylaştı.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Teknik Üniversitesi, öğrencisinin şüpheli ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir. Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından takip edilmektedir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

MAHMUT TANAL: SORUMLULUK ÜSTLENİLMELİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başsağlığı dileyen ve olayın takipçisi olacaklarını duyuran Tanal, "Bir öğrencimizin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Bu acı olay, üniversitelerde öğrencilerin barınma koşullarının ve can güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gençlerimizin güvenliği, eğitim kadar temel bir haktır. İhmallerin, eksikliklerin ve denetimsizliklerin bedelini öğrencilerimizin ödemesi kabul edilemez. Bugün yaşanan kaybın ardından yapılması gereken; sorumluluk üstlenmek, şeffaf bir şekilde soruşturmayı yürütmek ve benzeri acıların tekrar yaşanmaması için derhal gerekli adımları atmaktır" dedi.

Sıla Ahsen Tuluk

İTÜ'NÜN SESİ: HESAP VERMELİSİNİZ

İTÜ'nün Sesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Altan Edige Kız Öğrenci Yurdunda kalan sıra arkadaşımızın 4. kattan düşerek hayatını kaybettiğini öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İTÜ'den konuyla ilgili düzgün bir açıklama yayınlanmadı, rektörlük taziye mesajıyla yetindi. Mesele rant ve gericilik olunca tüm imkanlarını seferber eden üniversite yönetimi konu yurtta kalan öğrencilerin can güvenliğini korumak olduğunda ne kadar aciz olduğunu gözler önüne serdi. İTÜ Rektörlüğü ve yurt yönetimi derhal hesap vermelidir!" ifadelerine yer verildi.

İTÜ KADIN DAYANIŞMA KOMİTESİ: İHMAL VAR

İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi adına "Bir sıra arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" başlığıyla yapılan paylaşımda ise "Bugün İTÜ Ayazağa kampüsünde bulunan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir kadın arkadaşımız 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşımızın düşme sebebi henüz aydınlatılamamış olsa da açık olan bir şey var; Zeren Ertaş'ı da daha geçtiğimiz yıl yurt yönetiminin ihmali nedeniyle kaybetmiştik. Şimdi bir arkadaşımız daha ihmal sebebiyle aramızdan ayrıldı" denildi.

Açıklamanın devamında da Soruyoruz; yurtlarda ihmallerin son bulması için kaç canımızı daha kaybetmemiz gerekiyor? Mesele rant ve gericilik olunca tüm imkanlarını seferber eden üniversite yönetimi yurtta kalan öğrencilerin can güvenliğini korumaktan aciz olduğunu gözler önüne serdi. İTÜ Rektörlüğü ve yurt yönetimi derhal hesap vermelidir. Bizleri güneş ışığı görmeyen odalara, bozuk ve kurtlu yemeklere, tacize, güvensiz yaşam koşullarına mahkum edenlerden, canımıza değer vermeyenlerden hesap soracağız" ifadelerine yer verildi.

