Balıkesir’de Otomobil Dere Kenarına Uçtu: 2 Yaralı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili dere kenarına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Altıeylül ilçesine bağlı Küçükbostacı mevkiinde yaşandı. 10 ACV 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere kenarına savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan F.S. ve Y.S., yaralı halde 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.
