Sivas’ta Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı! Yaralılar Var
Sivas’ta feci bir kaza meydana geldi. TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananların olduğu belirtildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sivas-Tokat kara yolu Tokat istikametine seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen bir tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs yoldan çıkarak araziye savruldu.
18 KİŞİ YARALANDI
Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme: