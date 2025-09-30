Antalya'da Tarihe Işık Tutacak Bir Kazı Daha! Roma’nın Gözbebeğinin Mezarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan Sillyon Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Roma döneminin önemli hayırseverlerinden biri olan Menodora'ya ait mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Roma döneminin gizli hayırseveri: Menodora

26 SATIRLIK YAZIT

Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Taşkıran’ın başkanlığında 50 kişilik ekip ile yürütülen çalışmalarda bulunan bir mezarın M.S. 2. yüzyılda yaşamış olan ve Sillyon’un gelişimi için önemli bağışlarda bulunan Menodora’ya ait olduğu belirlendi. Mezara, daha önce tespit edilen ve Menodora’nın yaptığı katkıları anlatan 26 satırlık yazıt da yeniden yerleştirildi.

Menodora ve ailesi kente çok sayıda bağış yapmış

ÇOCUK İÇİN VAKIF KURMUŞ

Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran, yapılan çalışmalarda Menodora’nın sadece mezarının değil, kentte üstlendiği rollerin ve yaptığı katkıların da gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Taşkıran, “Yazıtta Menodora ve ailesinin kente yaptığı bağışlar, inşa ettirdiği yapılar ve özellikle çocuklara yönelik kurduğu vakıf hakkında önemli bilgiler yer alıyor” dedi.

BİR KADININ HİKAYESİ

Genç yaşta babası Megakles’i, ardından eşi Apollonios’u ve kısa süre sonra oğlunu kaybeden Menodora, kalan mirası kente adadı.

Menodora’nın kentteki spor okulu olan gymnasiumun yöneticiliğini yaptığı ve kent meclisi benzeri bir görev üstlendiği de biliniyor.

Özellikle çocukların eğitimi için kurduğu vakıf ve yaptırdığı anıtsal yapılarla dikkat çeken Menodora'nın döneminde Sillyon’da hamam, stadion ve çeşitli tapınaklar inşa edildi.

Arkeolojik bulgular, Menodora’nın kent için yaklaşık 300 bin denarius (Roma gümüş parası) harcadığını ortaya koydu.

Kaynak: AA