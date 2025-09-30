Antalya'da Tarihe Işık Tutacak Bir Kazı Daha! Roma’nın Gözbebeğinin Mezarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Antalya'daki Sillyon Antik Kenti'ndeki kazılarda Romalı kadın hayırsever Menodora’ya ait mezar bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran, yapılan çalışmalarda Menodora’nın sadece mezarının değil, kentte üstlendiği rollerin ve yaptığı katkıların da gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan Sillyon Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Roma döneminin önemli hayırseverlerinden biri olan Menodora'ya ait mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya'da Tarihe Işık Tutacak Bir Kazı Daha! Roma’nın Gözbebeğinin Mezarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1
Roma döneminin gizli hayırseveri: Menodora

26 SATIRLIK YAZIT

Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Taşkıran’ın başkanlığında 50 kişilik ekip ile yürütülen çalışmalarda bulunan bir mezarın M.S. 2. yüzyılda yaşamış olan ve Sillyon’un gelişimi için önemli bağışlarda bulunan Menodora’ya ait olduğu belirlendi. Mezara, daha önce tespit edilen ve Menodora’nın yaptığı katkıları anlatan 26 satırlık yazıt da yeniden yerleştirildi.

Antalya'da Tarihe Işık Tutacak Bir Kazı Daha! Roma’nın Gözbebeğinin Mezarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 2
Menodora ve ailesi kente çok sayıda bağış yapmış

ÇOCUK İÇİN VAKIF KURMUŞ

Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran, yapılan çalışmalarda Menodora’nın sadece mezarının değil, kentte üstlendiği rollerin ve yaptığı katkıların da gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Taşkıran, “Yazıtta Menodora ve ailesinin kente yaptığı bağışlar, inşa ettirdiği yapılar ve özellikle çocuklara yönelik kurduğu vakıf hakkında önemli bilgiler yer alıyor” dedi.

BİR KADININ HİKAYESİ

Genç yaşta babası Megakles’i, ardından eşi Apollonios’u ve kısa süre sonra oğlunu kaybeden Menodora, kalan mirası kente adadı.

Menodora’nın kentteki spor okulu olan gymnasiumun yöneticiliğini yaptığı ve kent meclisi benzeri bir görev üstlendiği de biliniyor.

Özellikle çocukların eğitimi için kurduğu vakıf ve yaptırdığı anıtsal yapılarla dikkat çeken Menodora'nın döneminde Sillyon’da hamam, stadion ve çeşitli tapınaklar inşa edildi.

Arkeolojik bulgular, Menodora’nın kent için yaklaşık 300 bin denarius (Roma gümüş parası) harcadığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Etiketler
Kazı Antalya Roma
Son Güncelleme:
Bitlis’te Meşhur Oldu Tüm Dünyaya Yayıldı! Hasat Başladı, Kilosu 600 Liradan Satılıyor Hasat Başladı, Kilosu 600 Lira
Tırın Çarptığı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti Tırın Çarptığı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Bakan Kurum Duyurdu: 500 Bin Konut İçin Her Şey Tamam Bakan Kurum Duyurdu: 500 Bin Konut İçin Her Şey Tamam
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Olay