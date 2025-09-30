Tırın Çarptığı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Y.S. idaresindeki 59 AIE 958 plakalı tır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı birinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki A.B.B.’nin kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.B.B., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne, tır sürücüsü Y.S. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA