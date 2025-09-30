Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir kişinin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.
Aramalarda; 2 metre boyunda 27 kök skunk türü hibrit kenevir, toplamda 4 kilo 480 gram kubar esrar ve şüphelinin aracında 100 gram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
