Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir kişinin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramalarda; 2 metre boyunda 27 kök skunk türü hibrit kenevir, toplamda 4 kilo 480 gram kubar esrar ve şüphelinin aracında 100 gram kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Bitlis’te Meşhur Oldu Tüm Dünyaya Yayıldı! Hasat Başladı, Kilosu 600 Liradan Satılıyor Hasat Başladı, Kilosu 600 Lira
Marmaray'da Çocukların Yanında Bir Babaya Yumruk Atmıştı: Sanığın Cezası Belli Oldu Marmaray'da Çocukların Yanında Bir Babaya Yumruk Atmıştı: Sanığın Cezası Belli Oldu
TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi! MHK Kadın Çalışanları Aynı Anda O Mesajı Paylaştı TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Olay