Bitlis’te Meşhur Oldu Tüm Dünyaya Yayıldı! Hasat Başladı, Kilosu 600 Liradan Satılıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aroması ile dikkat çeken Adilcevaz cevizi için hasat sezonu başladı. İnce kabuğu ve büyük iç oranıyla dünya çapında ün kazanan Adilcevaz cevizinin kilosu altınla yarışıyor.

Bitlis’te yetişen Adilcevaz cevizi, Türkiye'nin en kaliteli cevizleri arasında yer alıyor. Kendine has aroması ve saymakla bitmeyen faydalarıyla dikkat çeken özel ürünün her yıl eylül ayının sonlarına doğru hasat ediliyor. 2025 yılı hasadı ise çiftçilerin yoğun mesaisiyle başladı.

HASAT BAŞLADI! KİLOSU 600 LİRADAN SATILIYOR

Adilcevaz'da yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ceviz üretimi yapılırken, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Üreticiler, kilosu 300 ile 600 TL arasında değişen cevizin mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte hem iriliği hem de lezzetiyle dikkat çektiğini ifade ediyor.

BİTLİS’TEN TÜM DÜNYAYA YAYILDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar sayesinde ceviz üreticilerine yönelik destek programları da artırıldı. Özellikle yurt dışı pazarlara açılmak isteyen üreticiler, Adilcevaz cevizinin markalaşması konusunda umutlu. Üretici Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz cevizi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da tanınmaya başlandı. Kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan cevizimizi markalaştırmak, üreticilerimize daha fazla kazanç sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

ADİLCEVAZ REÇELİNİN FAYDALARI NELER?

Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Ceviz, kalp sağlığını destekleyen önemli bir gıda maddesidir. Adilcevaz ceviz reçeli, bu özelliği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli ceviz tüketimi, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürerek kalp damar sağlığını olumlu yönde etkiler.

Beyin Fonksiyonlarına Katkı

Ceviz, beyin sağlığı için faydalı olan bir gıda maddesidir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekler. Adilcevaz ceviz reçeli, düzenli tüketildiğinde bilişsel işlevleri artırabilir ve Alzheimer hastalığı gibi yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltabilir.

Sindirim Sistemi Sağlığı

Ceviz, lif açısından zengindir. Bu nedenle, Adilcevaz ceviz reçeli sindirim sisteminin düzenlenmesine katkıda bulunabilir. Lif, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Anti-inflamatuar Özellikler

Ceviz, doğal anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle, Adilcevaz ceviz reçeli, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle romatizma gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Bağışıklık Sistemine Destek

Ceviz, bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineralleri içermektedir. Adilcevaz ceviz reçeli, düzenli tüketildiğinde vücudun savunma mekanizmalarını kuvvetlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar.

Kaynak: İHA

