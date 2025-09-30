MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Toplantısı İçin Katar'a Gitti

Türkiye, Katar’da Gazze krizi için düzenlenen arabuluculuk görüşmelerine katılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da ateşkes ve insani yardım konularını görüşmek üzere Katar’a gitti. Katar, ABD’nin ateşkes planını destekleyip, İsrail tehdidine karşı ABD’den güvenlik garantisi aldığını açıkladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Toplantısı İçin Katar'a Gitti
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin bugün Katar’da düzenlenecek olan ve Gazze’deki krize yönelik arabuluculuk görüşmelerine katılım sağlayacağını duyurdu.

MİT BAŞKANI KALIN KATAR'A GİTTİ

Bu açıklamanın ardından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da görüşmelere katılmak üzere Katar’a gittiği öğrenildi. Kalın’ın temaslarının, ateşkes süreci ve insani yardımların ulaştırılması gibi başlıkları kapsadığı belirtiliyor.

KATAR’DAN ABD'NİN GAZZE PLANINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik açıkladığı planın ardından Katar’dan da bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki barış çabalarını desteklediklerini ve diplomatik girişimlere açık olduklarını ifade etti.

Katar Dışişleri Sözcüsü ayrıca, İsrail’in Doha’ya yönelik tehditleri sonrası ABD'den aldıkları güvenlik garantilerinden memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

