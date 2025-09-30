Tekirdağ’da Zehir Tacirlerine Darbe
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi’nde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, dört ayrı şeffaf poşet içerisinde 71,07 gram tütüne emdirilmiş sıvı amfetamin ele geçirildi. E.K. hakkında yasal işlemler başlatılırken, emniyet yetkilileri Tekirdağ genelinde gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
