Tekirdağ’da Zehir Tacirlerine Darbe

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da Zehir Tacirlerine Darbe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi’nde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, dört ayrı şeffaf poşet içerisinde 71,07 gram tütüne emdirilmiş sıvı amfetamin ele geçirildi. E.K. hakkında yasal işlemler başlatılırken, emniyet yetkilileri Tekirdağ genelinde gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Evinin Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti Evinin Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ı Çıldırtacak Açıklama: Jose Mourinho Gitti Diye Oynamıyor Fenerbahçe'deki Skandalı Açıkladı
AKP'li Başkan Ahmet Sungur Görevden Uzaklaştırılmıştı! Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek Oldu Yahşihan Belediye Başkan Vekili Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek