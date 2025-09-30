AKP'li Başkan Ahmet Sungur Görevden Uzaklaştırılmıştı! Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“İcbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında 19 Eylül’de gözaltına alınan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 23 Eylül’de tutuklanmıştı.

Başkan yardımcısı, imar müdürleri ve eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi cezaevine gönderilmişti.

AKP’li Meclis Üyesi Aydın Demirdirek

AKP'den yapılan açıklamada, "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir" denilmişti.

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur’un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermişti.

Tutuklu Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur

BAŞKAN VEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK OLDU

Ahmet Sungur’un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi tarafından yapılan oylamada, 15 Belediye Meclisi üyesi arasından AKP’li Meclis Üyesi Aydın Demirdirek başkan vekili seçildi.

Seçimi sadece kendisinin değil Yahşiyan’ın da kazandığını vurgulayan Demirdirek “Eğer 6 ay içesinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse, emaneti kendisine teslim ederim” dedi. Demirbilek, hiçbir işçi ve memurun en küçük bir ayrımcılık görmeyeceğini belirtti.

Kaynak: DHA