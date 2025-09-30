Evinin Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 55 yaşındaki bir adam, evinin önünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evinin Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kestel Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Özcan (55), evinin önünde aniden yere yığıldı. Özcan’ı hareketsiz halde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından, Özcan’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
AKP'li Başkan Ahmet Sungur Görevden Uzaklaştırılmıştı! Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek Oldu Yahşihan Belediye Başkan Vekili Belli Oldu
Barajda Su Seviyesi Düştü, Kıyıda Çatlaklar ve Heyelanlar Oluştu Barajda Su Seviyesi Düştü, Kıyıda Çatlaklar ve Heyelanlar Oluştu
Fenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen Açıklandı Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek