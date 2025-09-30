Evinin Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kestel Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Özcan (55), evinin önünde aniden yere yığıldı. Özcan’ı hareketsiz halde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından, Özcan’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA