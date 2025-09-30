Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesinde duyurulan Gazze için 'barış planı', Hamas’ın tepkisini çekti. Trump, Netanyahu’nun planı kabul ettiğini açıklarken, en kritik şart olarak Hamas’ın tamamen silahsızlanmasının öne çıktığını belirtmişti.

HAMAS'TAN JET YANIT

Al Jazeera’ye konuşan Hamas yetkilisi Mahmud Mardavi, kendilerine henüz yazılı bir metnin ulaşmadığını belirtti. Planın içeriğine dair basına yansıyan maddeleri değerlendiren Mardavi, "Yayımlanan maddeler, Filistin halkının haklarını güvence altına almaktan çok, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor" dedi. Trump’ın Gazze planı, ateşkes ve bölgedeki olası yeni düzenin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak Hamas’ın tepkisi, planın sahada uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu.

Kaynak: Halk TV