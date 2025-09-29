Beyaz Saray, Trump'ın Gazze İçin Barış Planını Açıkladı: İşte O Maddeler!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Gazze barış planını resmen açıkladı.

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze İçin Barış Planını Açıkladı: İşte O Maddeler!
İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sürüyor. Beyaz Saray, görüşme devam ederken Trump'ın Gazze barış planını resmen açıkladı. Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planının maddeleri şöyle:

* İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek.

* Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan 'terörden arındırılmış bir bölge' olacak.

* İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyuna duyurmasından itibaren 72 saat içinde, hayatta olan ve olmayan tüm rehineler iade edilecek.

* Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

* ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşama için siyasi bir ufukta anlaşmaya varmak amacıyla diyalog kuracak.

* Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

* Bu yönetim, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir 'Barış Kurulu' tarafından denetlenecek.

* Plan uyarınca, Gazze'ye yardım girişine tamamen izin verilecek.

* İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

* İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş derhal sona erecek.

