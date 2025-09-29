Beyaz Saray, Trump'ın Gazze İçin Barış Planını Açıkladı: İşte O Maddeler!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sürüyor. Beyaz Saray, görüşme devam ederken Trump'ın Gazze barış planını resmen açıkladı. Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planının maddeleri şöyle:

* İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek.

* Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan 'terörden arındırılmış bir bölge' olacak.

* İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyuna duyurmasından itibaren 72 saat içinde, hayatta olan ve olmayan tüm rehineler iade edilecek.

* Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

* ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşama için siyasi bir ufukta anlaşmaya varmak amacıyla diyalog kuracak.

* Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

* Bu yönetim, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir 'Barış Kurulu' tarafından denetlenecek.

* Plan uyarınca, Gazze'ye yardım girişine tamamen izin verilecek.

* İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

* İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş derhal sona erecek.

