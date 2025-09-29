Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Gazze'de Kan Bankaları Tamamen Durma Noktasında

İsrail’in katliamlarına devam ettiği ve her türlü yardımdan mahrum bıraktığı Gazze Şeridi’nde sağlık sistemi çöküyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerde bulunan kan bankalarının tamamen durma noktasına geldiğini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız devam eden saldırıları ve ağır ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde sağlık sistemi çökerken, hastanelerdeki kan bankaları da laboratuvar malzemelerindeki ciddi yetersizlik nedeniyle tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kan bankaları, kan ve bileşenlerinin nakli ve testleri için gerekli laboratuvar malzemelerindeki tükenme sebebiyle durma noktasına geldi" denildi.

Bu durumun kan ünitelerinde ve bileşenlerinde yaşanan ciddi azalmayla birleştiğine, bunun da yaralıların acil ve hayat kurtarıcı tedavilerini engellediğine işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve saldırılar, Gazze’deki ağır açlık koşulları nedeniyle halkı kan bağışında bulunamaz hale getirdi. Bu durum kan toplama kampanyalarının neredeyse tamamen durmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Bakanlık daha önce de defalarca, artan İsrail saldırılarının yüzlerce yaralıya yol açtığını, kan ihtiyacının hayati boyuta ulaştığını ve mevcut yetersizliğin ölüm riskini artırdığını vurgulamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ağır saldırıları nedeniyle sağlık sektöründe kan ünitelerinin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerde de ciddi yetersizlik yaşanıyor. Bakanlık, mart ayından bu yana İsrail’in yardımları engellemesi nedeniyle Gazze’ye insani, tıbbi ve gıda yardımlarının girişinin büyük oranda durduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

