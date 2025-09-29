ABD-İsrail Hattında Kritik Gazze Teması: Netanyahu ve Trump'tan 'Savaşı Sonlandırma' Sinyali

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin Gazze planı için “Trump’ın ekibiyle çalışıyoruz, umarım başarabiliriz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise savaşı sonlandırmayı amaçlayan planın 'son aşamada' olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik sunduğu 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Netanyahu, “Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz” dedi.

Gazze'deki dramın ağırlaşması Batılı ülkeleri harekete geçirince İsrail'e baskı artmıştı.

Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda, ateşkes sürecinde rehinelerin serbest bırakılması, Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’nin askerden arındırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı, “Daha önce de söylemiştim: Hamas liderleri ülke dışına çıkarılır, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa biz de savaşı bitiririz. Bu, üzerinde çalışılması gereken bir durum” ifadelerini kullandı. Trump’a da övgüde bulunan Netanyahu, ABD başkanı için “Hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve olağanüstü lider” sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Axios’a yaptığı açıklamada, Gazze’de savaşı sonlandırmayı amaçlayan planın 'son aşamada' olduğunu duyurdu. Henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirten Trump, “Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu’da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor.” dedi. Trump, planın yalnızca Gazze’de ateşkesi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı hedeflediğini de kaydetti.

