Türkiye'nin Enerji Hamlesine Rusya'dan Sürpriz Yanıt!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin Rus yakıtı almama ihtimaline ilişkin "Türkiye’nin pozisyonuna saygı duyuyoruz” dedi. Açıklama, Beyaz Saray'da ABD ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan sonra geldi.

Türkiye'nin Enerji Hamlesine Rusya'dan Sürpriz Yanıt!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Rus petrol ve gazı almayı bırakma ihtimaline ilişkin konuştu. Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80'inci oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ABD'nin baskısı altında, Rus gazı ve petrolünü almayı bırakma olasılığına ilişkin yorumlarını paylaştı. Lavrov, Moskova'nın Türkiye'nin tutumuna saygı duyduğunu belirterek, "Spekülasyon yapmak istemiyorum, ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında her zaman söylediğim şeyi teyit etmek istiyorum: Türkiye'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra enerji anlaşması imzalanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD ve Türkiye arasında LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ticaretini de kapsayan anlaşmalar imzalanmıştı. Lavrov'un son açıklaması da Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını sonlandıracağına dair düşüncelerini dile getirmesinin ardından geldi. Ocak 2023’ten bu yana Ankara, Rusya’dan 90 milyar dolardan fazla petrol, kömür ve doğal gaz satın aldı. Bu dönemde Rusya’dan daha fazla enerji alan ülkeler Çin ve Hindistan'dı. Trump Oval Ofis'te Erdoğan'a, “Yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve gaz almamak olur” demişti.

Kaynak: Euronews

