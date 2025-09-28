Hamas'tan Kritik Ateşkes Açıklaması!

Hamas, Katar'da müzakere heyetine yönelik suikast girişiminden bu yana Gazze’de ateşkes görüşmelerinin tamamen durduğunu açıkladı. Arabuluculardan yeni bir teklif almadığını duyuran Hamas, ulusal haklarını güvence altına alan her öneriye açık olduğunu vurguladı.

Hamas, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik İsrail’in düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkes görüşmelerinin tamamen durduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder” denildi. Örgüt, arabuluculardan gelecek olası teklifleri olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazır olduğunu; ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını güvence altına alması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Katar'daki Hamas heyetine hava saldırısı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşen Hamas heyetini Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırıda heyet lideri Halil el-Hayye kurtulmuş, ancak yakın çevresinden birkaç isim ve bir Katarlı polis hayatını kaybetmişti. Hamas daha önce arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul etmiş, ancak İsrail bu öneriye yanıt vermemişti. Kabul edilen teklifin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu planla uyumlu olduğu ifade edilmişti.

