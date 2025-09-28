İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Gazze için sunduğu 21 maddelik ateşkes planı İsrail siyasetinde tartışmaları alevlendirdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya sert sözlerle yüklenerek, “Hamas’a kesin zafer kazanmadan savaşı bitirme yetkin yok” dedi.

İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya sert çıktı.

PLAN NE İÇERİYOR?

İsrail basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un hazırladığı plan, Gazze’nin 'terörden arındırılmış bir bölge' haline gelmesini, sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin iadesini, Hamas’ın yönetimden tamamen dışlanmasını ve İsrail’in işgal ettiği toprakları kademeli olarak devretmesini içeriyor. Anlaşmanın, Netanyahu ile Trump’ın 29 Eylül’de Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede ele alınması bekleniyor.

ÇATLAK OLUŞTU

İsrail’de ise hükümet içinde görüş ayrılıkları derinleşiyor. Muhalefet lideri Yair Lapid, anlaşmaya destek verdiğini açıklarken, Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ateşkese şiddetle karşı çıkıyor. Tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Netanyahu’nun ABD görüşmelerinde İsrail’in çıkarlarını savunacağını belirterek “Savaşın hedeflerine ulaşmak için ateşkesten başka yol yok” mesajı verdi.

