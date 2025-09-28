İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti!

ABD’nin Gazze için sunduğu 21 maddelik ateşkes planı, İsrail siyasetinde derin ayrışma yarattı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu’nun savaşı sona erdirme yetkisinin olmadığını söyledi.

İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Gazze için sunduğu 21 maddelik ateşkes planı İsrail siyasetinde tartışmaları alevlendirdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya sert sözlerle yüklenerek, “Hamas’a kesin zafer kazanmadan savaşı bitirme yetkin yok” dedi.

İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti! - Resim : 1
İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya sert çıktı.

PLAN NE İÇERİYOR?

İsrail basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un hazırladığı plan, Gazze’nin 'terörden arındırılmış bir bölge' haline gelmesini, sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin iadesini, Hamas’ın yönetimden tamamen dışlanmasını ve İsrail’in işgal ettiği toprakları kademeli olarak devretmesini içeriyor. Anlaşmanın, Netanyahu ile Trump’ın 29 Eylül’de Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede ele alınması bekleniyor.

ÇATLAK OLUŞTU

İsrail’de ise hükümet içinde görüş ayrılıkları derinleşiyor. Muhalefet lideri Yair Lapid, anlaşmaya destek verdiğini açıklarken, Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ateşkese şiddetle karşı çıkıyor. Tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Netanyahu’nun ABD görüşmelerinde İsrail’in çıkarlarını savunacağını belirterek “Savaşın hedeflerine ulaşmak için ateşkesten başka yol yok” mesajı verdi.

ABD’nin Gazze Planı Sızdı... İşte 21 Maddelik Yol HaritasıABD’nin Gazze Planı Sızdı... İşte 21 Maddelik Yol HaritasıDünya

Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye SıkıştıTrump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye SıkıştıDünya

İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor! 74 Can Kaybı Dahaİsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor! 74 Can Kaybı DahaDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu İsrail Gazze
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
Paşinyan Türkiye ile 'Normalleşme' İçin Umutlu Paşinyan Türkiye ile 'Normalleşme' İçin Umutlu
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Avrupa’nın Kalbinde Gazze Yürüyüşü... 100 Bin Kişi Katıldı Avrupa’nın Kalbinde Gazze Yürüyüşü... 100 Bin Kişi Katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi
Antalya’da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı Antalya’da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı
Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu
İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti! İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti!
Para Yüzmede Türkiye’den Madalya Rekoru! Defne Kurt Tarih Yazdı Yüzmede Madalya Rekoru! Defne Kurt Damga Vurdu