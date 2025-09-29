New York Belediye Başkanı Eric Adams'tan Flaş Karar

Eric Adams, Kasım seçimlerindeki belediye başkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı; suç oranlarını düşürme ve ekonomik toparlanma başarılarını anımsatarak, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim" dedi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'tan Flaş Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams, siyasi kariyerinde dönüm noktası yaratan bir kararla, Kasım ayında gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimleri için yürüttüğü adaylık kampanyasını resmen sonlandırdı. Adams, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir videoyla bu kararı kamuoyuna duyurdu. Kentin dönüşümünde önemli adımlar attığını vurgulayan Adams, suç oranlarının azalması, konut erişilebilirliğinin artırılması ve ekonomik canlanmanın hızlanması gibi elde edilen başarıları tek tek sıraladı.

'BAŞARDIĞIMIZ TÜM ŞEYLERE RAĞMEN...'

Videoda, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim" diyen Adams, kararının arkasındaki nedenleri de açıkça dile getirdi. Son dönemde medyada dolaşan spekülasyonların yanı sıra, seçim kampanyası finans kurulunun yeterli kamu fonu sağlamaması, bağış toplama kapasitesini ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, iddialara göre, kapsamlı bir kampanya yürütmeyi imkansız hale getirdi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER KİMLER?

Adaylıktan çekilmenin, kamu hizmetlerine olan bağlılığını sona erdirmeyeceği mesajını veren Adams, görev süresinin dolacağı ana kadar New York'u daha güvenli, eşitlikçi ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışacağını taahhüt etti. Bu karar, New York siyasetinde büyük yankı uyandırırken, Demokrat Parti içindeki adaylık yarışını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Adams'ın boşalttığı alanda, potansiyel rakipler arasında Manhattan Borough Başkanı Gale Brewer ve eski Vali Andrew Cuomo gibi isimler öne çıkıyor.

NYC Belediye Başkanı Adams'ın Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret TalebiNYC Belediye Başkanı Adams'ın Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret TalebiDünya

ABD Basını İsim İsim Yazdı! İşte ABD’yi Sarsan Rüşvet Ağındaki Türk YetkililerABD Basını İsim İsim Yazdı! İşte ABD’yi Sarsan Rüşvet Ağındaki Türk YetkililerGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD New York
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
BM Verileri Ortaya Koydu! Son 10 Ayda Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü? Dikkat Çeken Türkiye Detayı BM Verileri Ortaya Koydu! Son 10 Ayda Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü? Dikkat Çeken Türkiye Detayı
Sürücüler Dikkat! Bakanlıktan Kritik Uyarı Geldi: Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
ÇOK OKUNANLAR
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Manisa'da Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü: 5 Ölü, 6 Yaralı Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...