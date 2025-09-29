Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek

ABD'de federal çalışanlara yönelik hedef gösteren söylemlerde bulunan Trump yönetimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük personel kaybına hazırlanıyor. Yarından itibaren 100 binden fazla federal kamu çalışanı istifa edecek.

Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
Göreve başladığı 20 Ocak'tan beri ülkede ciddi değişikliklere giden ve tartışmalı politikalar izleyen ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, şimdi de ülke tarihinin en büyük toplu istifasına şahit olacak. Trump yönetiminin federal çalışanları "kamu düşmanı" olarak hedef göstermesinin ardından yarından itibaren 100 binden fazla federal kamu çalışanı, "ertelenmiş istifa programı" çerçevesinde görevinden ayrılacak.

Diğer yandan yarın yeni bütçeyi oylayacak ABD Kongresi de eğer bir anlaşmaya varamazsa hükümetin kapanma riski var. Beyaz Saray, federal kurumlara olası bir bütçe anlaşmazlığı durumunda toplu işten çıkarmalara hazırlık yapmalarını iletti.

Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
ABD Başkanı Donald Trump

'GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYORUZ'

Federal Acil Yönetim Ajansı'nda (FEMA) uzun süre görev yapan bir çalışan, The Guardian'a yaptığı açıklamada "Federal çalışanlar görevleri için kalıyor. Görevleri de ellerinden alınıp günah keçisi ilan edilince, ayrıca iş güvenceleri de belirsizleşip iş-yaşam dengeleri yok olunca ayrılırlar" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE FATURASI 14.8 MİLYAR DOLAR

ABD'li demokrat senatörlerin raporuna göre bu istifa programı federal hükümete 14.8 milyar dolara mal olacak çünkü 200 bin çalışana, istifa etmelerine karar verilse de 8 aya kadar tam maaş ve yan hakları ödenmeye devam edecek. Bunun nedeni de istifa eden çalışanların belirtilen süre boyunca "idari izinli" sayılmaları. Trump yönetimi ise bunun uzun vadede federal hükümetin giderlerini azaltacağını iddia ediyor.

Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek - Resim : 2

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EN BÜYÜĞÜ

Söz konusu istifa dalgasında erken emeklilik ve işten çıkarmalar dahil toplamda 275 binden fazla çalışanın ayrılmasıyla federal hükümet, 2. Dünya Savaşı'ndan beri bir yıl içindeki en büyük personel kaybına şahit olacak.

