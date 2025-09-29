Trump’tan Çarpıcı Hamle! Yüksek Mahkeme’ye Başvurdu, Doğumla Vatandaşlık Bitecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve başlar başlamaz imzaladığı ve ülkede doğan kişilere otomatik vatandaşlık hakkı tanınmasını sona erdirmeyi amaçlayan başkanlık kararnamesi, hukuki engellere takıldı.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kararname, dört ayrı federal yargıcın ABD Anayasası’nın 14. değişikliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yürürlüğe girmeden geçersiz sayıldı. Trump yönetimi ise bu tartışmalı politikayı hayata geçirmek şimdi Yüksek Mahkeme'nin yolunu tuttu.

GÖÇMENLERE ENGEL

Başkan Trump, özellikle yasa dışı göçmenlerin ve kısa süreli vizeyle ülkeye gelenlerin çocuklarının doğumla vatandaşlık kazanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Yüksek Mahkeme'ye sunulan dilekçelerde, Missouri Başsavcısı D. John Sauer, mahkemeden konuyu 2026 yılının başında ele almasını talep etti.

KARAR HAZİRANDA AÇIKLANABİLİR

Eğer başvurunun değerlendirilmesi kabul edilirse, mahkemenin kararı büyük ihtimalle Haziran ayında açıklanacak.

Yüksek Mahkeme'nin Trump lehine karar vermesi, onun göçmenlik politikasına güçlü bir destek sağlayabilir. Ancak olası bir ret kararı, Trump’a seçim kampanyasında yargıyı eleştirmek için yeni bir zemin sunabilir.

ANAYASAL GÜVENCEYE TAKILDI

Trump’ın görevdeki ilk günlerinden bu yana dile getirdiği bu politika, ABD Anayasası’nın 14. Değişikliği nedeniyle daha önce de yargıdan dönmüştü. 1868 yılında kabul edilen bu düzenleme, ABD’de doğan herkesin ebeveynlerinin yasal statüsüne bakılmaksızın Amerikan vatandaşı olduğunu garanti altına alıyor.

