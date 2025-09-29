BM Verileri Ortaya Koydu! Son 10 Ayda Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü? Dikkat Çeken Türkiye Detayı

Esad'ın devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkesine dönüşü başladı. BM verileri, son 10 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısını ortaya koyarken, Suriye detayı dikkat çekti.

Suriye’de Beşar Esad yönetimin devrilmesinin ardından Suriye’ye geri dönüşler hızlanırken, Birleşmiş Milletler (BM) son 10 ayda ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. Sığınmacıların 1 milyonunun evine döndüğü aktarılırken, bunların 411 binin Türkiye’den olduğu kaydedildi.

14 yıllık iç savaş sürecinde ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler evlerine geri dönerken, BM geçen hafta paylaştığı verilere göre, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten bu yana yurtdışındaki 1 milyon Suriyeli ülkeye geri döndü.

Esad döneminin sona ermesinin ilk günlerinde Türkiye-Suriye sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

BM verilerine göre, geri dönüşlerin yaklaşık 411 bini Türkiye, 334 bini Lübnan, 204 bini Ürdün, 37 bini Irak ve 27 bini Mısır’dan geldi.

BM verilerinde görüşülen 6 bin 316 Suriyeli sığınmacının yüzde 80’i mutlaka ülkelerine dönmek istediklerini söylerken, yüzde 20’si ise bunu bir yıl içinde yapmayı planladıklarını kaydetti.

Ancak, UNHCR Sözcüsü Celine Schmitt, dönenlerin birçoğunun barınma imkânına sahip olmadığını belirtti. Ülkede henüz infilak etmemiş 300 bine yakın patlayıcı olduğu belirtildi. 8 Aralık’tan bu yana bomba ve mayınlar nedeniyle 900’den fazla insan öldü ya da yaralandı.

