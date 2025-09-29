ABD'de Kilise Saldırısı! 5 Ölü, 8 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini açıklayan yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı. Olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Trump, "FBI olay yerine hemen ulaştı, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü fakat öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

FBI Direktörü Kash Patel ise FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA