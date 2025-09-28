Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
Gelen son dakika bilgisi Türk futbolseverleri şaşkına çevirdi. Altay-Eskişehirspor maçında görev yapacak olan hakem E.K. bıçaklı saldırıya uğradı.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 4. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi gelen haber ise herkesi şoke etti.
MAÇIN HAKEMİNE BIÇAKLI SALDIRI
Tahir Kum'un haberine göre karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K, otel çıkışında saldırıya uğradı. Bıçak darbesi alan E.K, hastaneye kaldırıldı.
Tahir Kum konuyla ilgili, "Bugün Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K’nin otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. TFF önümüzdeki saatlerde bu müsabakaya yeniden hakem ataması yapacak" açıklamasında bulundu.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
TFF'den yapılan açıklamada ise "Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. E.K'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi