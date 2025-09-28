Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3. Lig 4. Grup'un 4. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi gelen haber ise herkesi şoke etti.

MAÇIN HAKEMİNE BIÇAKLI SALDIRI

Tahir Kum'un haberine göre karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K, otel çıkışında saldırıya uğradı. Bıçak darbesi alan E.K, hastaneye kaldırıldı.

Tahir Kum konuyla ilgili, "Bugün Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K’nin otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. TFF önümüzdeki saatlerde bu müsabakaya yeniden hakem ataması yapacak" açıklamasında bulundu.

Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada ise "Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. E.K'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" denildi.

