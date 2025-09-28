Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı

Gelen son dakika bilgisi Türk futbolseverleri şaşkına çevirdi. Altay-Eskişehirspor maçında görev yapacak olan hakem E.K. bıçaklı saldırıya uğradı.

Son Güncelleme:
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3. Lig 4. Grup'un 4. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi gelen haber ise herkesi şoke etti.

MAÇIN HAKEMİNE BIÇAKLI SALDIRI

Tahir Kum'un haberine göre karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K, otel çıkışında saldırıya uğradı. Bıçak darbesi alan E.K, hastaneye kaldırıldı.

Tahir Kum konuyla ilgili, "Bugün Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K’nin otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. TFF önümüzdeki saatlerde bu müsabakaya yeniden hakem ataması yapacak" açıklamasında bulundu.

Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı - Resim : 1
Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada ise "Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. E.K'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" denildi.

Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren AnlaşmaVe Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren AnlaşmaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TFF Hakem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli Oldu
Fenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli Oldu
Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı
Sadettin Saran Bile Çare Olamadı! Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı: Yeni Takımıyla Anlaştı, İmzalar Atıldı
Fenerbahçe'den Ayrılıp Yeni Takımına İmzayı Attı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında